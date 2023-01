Llama a rechazar noticias falsas en el caso del Metro

s muy lamentable el choque de trenes en la línea 3 del Metro acaecido ayer, pero igual de lastimosa es la raja política que los opositores buscan sacar del hecho, tratando de lucrar a toda costa con el asunto.

De lo primero, urge una investigación a fondo que permita deslindar responsabilidades y corregir lo que sea necesario; lo segundo, es clásico: opositores que sobrevuelan como aves de rapiña esperando la oportunidad de atacar, en este caso a Claudia Sheinbaum, quien en el momento del accidente estaba en Michoacán, pero que se trasladó de inmediato a la capital del país para tomar cartas en el asunto, como es su obligación. Ojalá que de ambos hechos el pueblo tome nota y no permita distorsiones de la información, igualmente lamentables.

Benjamín C. Valadez

Tareas pendientes en la batalla maestra en el estado de México

En la batalla maestra que este año librarán los habitantes en el estado de México, los retos de las instituciones electorales en la Cuarta Transformación son grandes, pues deben garantizar el desarrollo de los principios éticos de la democracia, principalmente la legalidad, certeza, independencia, máxima publicidad, autenticidad y, además, tienen que garantizar la libertad y secrecía del voto.

Los tribunales electorales, por su parte, deberán desarrollar sus funciones conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, equidad y neutralidad.

Del lado del pueblo, como en 2018, la autoorganización, autocapacitación y la colaboración social serán fundamentales para que todo marche por buen cauce.

En 2021, la élite neoporfirista pudo recuperar una parte del centro de la zona metropolitana del Valle de México, a raíz de que muchos a quienes les tocó cuidar casillas como representantes del partido de la 4T, además de cubrir secciones electorales que no conocían, no les dieron las listas nominales de electores, con las cuales se puede verificar que sólo voten quienes son habitantes de ellas; es decir, como señaló Montesquieu, desde hace cientos de años sobre la decadencia y ruina de Roma, ésta se debió a que, entre otras cosas, no se tuvo certeza de quiénes votaban en las asambleas y elecciones. En nuestro caso, eso no puede ocurrir en ninguna sección electoral.

La batalla maestra será tal si se depone el eje de la política de la élite del neoporfírismo del haiga sido como haiga sido ; para ello, como dijo el autor de El espíritu de las leyes: “en una democracia… el pueblo que goza de poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que él mismo puede hacer”.

Jorge Ernesto Hernández Sánchez

Opina sobre prioridades de México en la cumbre con Canadá y EU

La llamada Cumbre de Líderes de América del Norte (Canadá-Estados Unidos-México), a realizarse en la Ciudad de México del 9 al 11 este mes, despierta interés por los temas que serán abordados con el propósito de darles buen cauce en bien de los tres países, repercutiendo aún más allá de éstos (cambio climático, competitividad regional, seguridad, salud y migración, entre otros).