l acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y los sindicatos de la extinta Mexicana de Aviación para que el primero adquiera los activos de la aerolínea y la reflote como una empresa pública es una noticia alentadora desde varias perspectivas.

En primera instancia, brinda un alivio –insuficiente, pero al mismo tiempo inestimable– a los ex trabajadores que durante más de 12 años han esperado de manera infructuosa para recibir su liquidación o sus jubilaciones. De acuerdo con la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam), los 817 millones de pesos que erogará la Federación por la marca, un centro de adiestramiento y dos edificios serán repartidos entre los ex empleados. Si bien el monto representa menos de la décima parte de lo que, según los laudos, corresponde al anterior personal de Mexicana, ha sido bienvenido por sus organizaciones, como única salida a la vista.

Por otra parte, la línea aérea pública que, se espera, comenzará operaciones a finales de este año, podría traer mayor competencia a un sector que ofrece muy poco a los usuarios a cambio de elevadas tarifas, y que se encuentra estancado por el bajo número de actores. En su momento, la desaparición de Mexicana se tradujo en un aumento de hasta 280 por ciento en las tarifas de los vuelos, y lamentablemente la reducción de los precios no vino de la mano de una optimización de recursos y de modelos de negocios sustentables, sino de una carrera al abismo en que los más elementales aspectos del viaje –desde elegir un asiento hasta recibir un vaso de agua a bordo, pasando por el acceso a los compartimentos de equipaje– se facturan como servicios con un costo adicional (no pocas veces, exorbitado).