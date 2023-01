▲ Residentes y activistas se solidarizaron con un grupo de migrantes afuera de la iglesia del Sagrado Corazón, en el centro de El Paso, Texas, donde les corearon no están solos . Foto Ap

Alrededor de 300 migrantes se han refugiado en la acera frente a la iglesia del Sagrado Corazón, algunos de ellos temerosos de buscar albergues formales, dijeron activistas, en medio de las nuevas restricciones dirigidas a combatir los cruces fronterizos no autorizados.

El Paso., Centenares de personas marcharon ayer por las calles de El Paso y cuando llegaron frente a un grupo de migrantes reunidos afuera de una iglesia les corearon no están solos .

La nueva política del presidente estadunidense amplía un esfuerzo actual emprendido en octubre para frenar a los venezolanos que intentan ingresar a Estados Unidos.

Corbett señaló que, desde entonces, muchos venezolanos han quedado en el limbo, lo que representa presión para los recursos locales. Afirmó que extender tales políticas hacia otros migrantes sólo empeorará las circunstancias de ellos en el lugar.

Es una situación muy difícil porque ellos no pueden seguir adelante ni regresar , apuntó. La gente que no está siendo procesada migratoriamente no puede abandonar El Paso debido a los retenes de vigilancia migratoria, la mayoría han viajado miles de kilómetros (millas) desde sus países de origen y se rehúsan a rendirse y dar la media vuelta.

Habrá personas necesitadas de protección que se quedarán atrás , advirtió Corbett.

Las nuevas restricciones representan un cambio importante en las normas sobre inmigración, cuya vigencia continuará aun si la Corte Suprema pone fin a una ley de salud pública del gobierno del entonces presidente Donald Trump que permite a las autoridades estadunidenses rechazar las solicitudes de asilo.