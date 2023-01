Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 8 de enero de 2023, p. 20

Lima. El diputado conservador peruano José Cueto confirmó ayer que existe una denuncia penal contra el ex mandatario de Bolivia Evo Morales, la cual pide su detención por fomentar la secesión de partes de Perú en el marco de las protestas que desde el mes pasado también exigen elecciones anticipadas y la liberación del destituido presidente Pedro Castillo.