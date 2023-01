En la cancha, todo estaba puesto para que las americanistas golearan, pero la concentración no fue la idónea y terminaron desperdiciando varias ocasiones.

El complemento fue una calca de la primera parte, con un América superior en la generación de peligro; sin embargo, no podían ampliar el marcador.

Desesperado, el estratega americanista Ángel Villacampa renovó su ofensiva al recurrir a Katty Martínez, Casandra Cuevas y Alison González. La Máquina también respondió con un movimiento inesperado al mandar a la cancha a Norma Palafox, quien llegó como refuerzo tras su paso discreto en el Atlas.

Pero los cambios fueron infructuosos para ambos planteles. El América fue una máquina de ataque sin pólvora para deto-nar ante las redes y se marchó entre lamentaciones por el resultado. En contraste, Nicolás Morales se fue tranquilo en su debut al fren-te de La Máquina.

Me sabe bien el resultado. Hay que ser sinceros, las Águilas son uno de los rivales más fuertes del torneo, tiene jugadoras sobresalientes. No soy conformista, sólo me voy satisfecho con el empate , dijo Morales al término del encuentro.