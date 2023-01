▲ Jonathan Rodríguez (11) luchó pero no logró encontrarse con el gol y el duelo finalizó 0-0. Foto @ClubAmerica

Jiménez fue la apuesta audaz de Fernando Ortiz ante una situación de emergencia. Aunque la directiva americanista agilizó la contratación del medallista olímpico Luis Malagón, el Tano trató de ser justo con el relevo de Ochoa. Dos atajadas salvadoras en el comienzo y final del partido parecieron darle la razón al argentino, aunque el nivel de su equipo no generara entusiasmo entre los más de 20 mil aficionados presentes en el coloso de Santa Úrsula.

Sin pretemporada, pero con la experiencia de haber sido mundialista en Qatar, Henry Martín saltó al campo en busca de una pelota a modo para romper el empate. Por las bandas lo ayudaron Luis Fuentes y el capitán Miguel Layún, abucheado por gran parte del público debido a su bajo rendimiento, aunque ninguno de sus centros pudo superar la altura de Alcalá.

Hasta en los minutos finales, los Gallos sobrepoblaron su zona de seguridad. No hubo una jugada ni un descuido que pudiera quebrar el orden. Del otro lado, quien se llevó las palmas fue Jiménez, reconocido como pocos luego de una noche fría y sin buen futbol que tuvieron que sobrellevar los seguidores americanistas.

En el exterior, la situación en los accesos no resultó problemática. Al no aplicarse el FanID, reservado para posteriores jornadas –de acuerdo con autoridades del inmueble–, la masa de gente avanzó con normalidad y sin retrasos. Sin embargo, a la salida, un grupo de seguidores de Gallos se encontró de frente en una de las rampas con un nutrido sector americanista, intercambiando provocaciones verbales y obligando la rápida intervención de la policía. Luego de que los queretanos salieran escoltados, no se reportaron desmanes.