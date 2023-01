Algunas mujeres que salieron en Potrero apenas alcanzaban a articular palabras sobre lo que pasaron porque de inmediato soltaban el llanto: “Fue muy feo. Yo venía en el vagón, todo se cayó, apenas me movía hacia atrás y todo me caía encima. Dios me dio otra oportunidad de estar con mis hijos.

Era mucha angustia, venían muchos niños, había desesperación, pero afortunadamente vivo para contarlo. Nos bajaron y caminamos por las vías, tardaron mucho en dar apoyo; traigo dolor en la espalda y me dicen que no es nada, que me puedo retirar , expresó Leonor Guzmán.

Junto con su hija, Marco Emmanuel Hernández acababa de subir con rumbo a Universidad, poco después de arrancar el tren chocó con el que iba al frente. Nos íbamos a subir en el de adelante, pero corrimos y no lo alcanzamos. Esperamos el de atrás y llegó a los 40 segundos, rapidísimo, hasta se me hizo raro, arrancó y bajando el desnivel para llegar al túnel se fue la luz y se sintió el impacto de los vagones .

Aún en shock, Alicia Alonso, quien iba en el tren siniestrado en la parte trasera, aseguró que al abordar en Indios Verdes, a la cabina subió el conductor con una mujer a quien sus compañeros le preguntaron si sabía manejar o le enseñaban, a lo que respondió entre risas que sí sabía.