e nada en la vida estuvo más orgulloso Joseph Roth (1984-1939), el célebre y trágico autor de La marcha Radetzky (1932), que de su servicio de militar en la Primera Guerra Mundial en las filas del ejército de su amada Austria-Hungría. Después de la guerra decía que era un teniente, que ha sido capturado −por los rusos− y que escapó. A menudo llevaba una medalla que −según él− ganó por heroísmo. Bien hasta finales de los 30, un año antes de su muerte, en uno de sus famosos feuilletons se ufanaba de ello, reprochando al nuevo gobernador nazi de la incorporada al Tercer Reich Austria −diseminando algo que hoy llamaríamos fake news− falta de un expediente semejante , aunque aquel era un conocido héroe de guerra del mismo ejército imperial y real ( k.u.k.) (J. Roth, On the End of the World, 2013, p. 41 y 97). En realidad, según sus biógrafos, Roth embelleció bastante a su carrera: a lo mucho estuvo un par de veces en el frente, la medalla probablemente se la compró después de la guerra y se la pasó detrás del escritorio censurando las cartas que sus compañeros escribían desde las trincheras.

No deja de ser una curiosidad que justamente por aquellas fechas Marc Bloch (1986-1944), eminente historiador francés y uno de los fundadores de la Escuela de los Annales −y verdadero héroe de guerra: el grado de capitán y seis medallas (¡sic!)−, escribía uno de los primeros estudios sobre las fake news, también con base en su experiencia militar. Para él, las noticias falsas y las teorías de la conspiración siempre requieren condiciones sociales específicas para propagarse, como en el caso de una sociedad sumergida en guerra o una recién salida de ella. En caso individual de Roth sus embellecimientos − mitomanía dirían otros− claramente fueron un modo de superar al trauma de la repentina desaparición de su mundo (la monarquía dual austrohúngara) y las penurias del exilio forzado (el mismo día que Hitler tomó el poder, Roth abordó un tren a París).

Igualmente el trabajo de censor que hacía, tal vez no era heroico, pero importante. Y a la vez lleno de ambigüedades. Bloch, que luchó también durante la invasión de Francia en 1940 −Perry Anderson no perdió la ocasión de acusarlo una vez de “haber estado ‘intoxicado’ por el patriotismo que lo cegó como un historiador” (sic) (bit.ly/3WJcwoN)−, luego se enlistó en la resistencia y acabó fusilado por los nazis, así lo ponía en su estudio: “el papel de la censura fue considerable. No sólo amordazó y paralizó a la prensa durante todos los años de guerra. Su intervención, sospechosa aun cuando no se había producido, nunca dejó de hacer inverosímiles, a los ojos del público, incluso los informes veraces que permitió filtrar. Como bien lo expresó un humorista: ‘prevalecía la opinión en las trincheras de que cualquier cosa podía ser verdad excepto lo que estaba permitido en forma impresa’” ( Reflections of a Historian on the False News of the War, 1921). Lo mismo seguramente aplicaba a las cartas de los soldados.