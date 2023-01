Carolina Gómez Mena y Fernando Camacho

Sábado 7 de enero de 2023

A poco más de 12 años de que Mexicana de Aviación dejó de volar, ayer por la tarde se acordó la compra de la marca e instalaciones de la extinta aerolínea por un monto de casi 817 millones de pesos, informó a La Jornada Fausto Guerrero, líder de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam).

La reunión en la que se concretó el acuerdo se llevó a cabo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de las 13 a las 15:30 horas; participaron las organizaciones gremiales y autoridades laborales, además del síndico de la quiebra.

Finalmente, Mexicana retomará el vuelo, manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aceptamos la propuesta del señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) por todo el paquete: por la marca, un centro de adiestramiento y dos edificios, uno está en Guadalajara y el otro en la Ciudad de México. La oferta fue por casi 817 millones de pesos .