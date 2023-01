Antes de la mañanera recibió un reporte del mandatario estatal, el cual leyó: “Señor presidente, como le dije por teléfono, no existen bloqueos activos, sólo la interrupción de la circulación en algunos tramos carreteros donde aún no hemos alcanzado a retirar por completo los vehículos bloqueadores, por ser muy grandes y porque están muy complejos debido a la situación en que los colocaron, pero estamos trabajando para retirar chatarra y escombros en todas las vías. Quizá esa tarea nos lleve todo el día, sobre todo en ciertos tramos carreteros.

En la ciudad de Culiacán ya abrimos todas las calles bloqueadas y estamos en la tarea de retirar los carros quemados, que los orillamos a las banquetas. No hay bloqueos bajo resistencia de gente armada. La tardanza sólo es por lo difícil, arduo, de las labores que le comento.