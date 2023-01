L

a historia del rock mexicano está inscrita en diferentes archivos: los realizados por disqueras, la prensa especializada, los medios amarillistas, por escritores, historiadores y los infaltables de la tradición oral. En todos hay una coincidencia: los altibajos vividos por este ritmo, quien a pesar de esto, también ha tenido el estatus de cultura juvenil en algunos lapsos. La primera sacudida la padeció el rocanrol surgido en el inicio de los años sesenta, en el entonces Distrito Federal, cuando las disqueras casi deshicieron los conjuntos musicales exitosos –Teen Tops, Camisas Negras, Rebeldes, et al.– al convertir a sus vocalistas en cantantes solistas; otra etapa de desempleo sucedió a principios de la década de los setenta después del festival de Avándaro. Y se pueden enumerar otras crisis, pero las saltamos para mencionar la más reciente: la de los dos pasados años la cual tuvo efectos devastadores para el rock en vivo en general y, muy especialmente para la escena roquera mexicana que no cuenta con apoyo de grandes promotores, ni de disqueras y menos, de medios masivos de comunicación. No ser mediáticos no les quitó el ánimo de seguir adelante a bandas y solistas con larga trayectoria en el rock de este país.

Resulta rocanrolera de 2022 y Radio Chopo sigue