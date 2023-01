Apoya la estrategia en seguridad de AMLO

or la detención de Ovidio Guzmán, aunque trágica para el pueblo de Sinaloa, no hay más que felicitar a todas las instituciones de seguridad que participaron en ella. Con esta acción, además de generar confianza entre la población de que se está haciendo algo en contra de la delincuencia organizada, se contradice a aquellos vociferantes que acusan al gobierno federal, sin dar prueba alguna, de mantener acuerdos con los capos y de sostener una estrategia de seguridad errada.

La captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán es clara cuenta de que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador funciona, y bien, en comparación con las estrategias de seguridad de los gobiernos estatales de sus adversarios y denostadores.

Raymundo Colín

Considera que la SCJN no actúa como debe

Lamentable, catastrófico, que el máximo tribunal de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incida en una complicidad compartida al no implementar medidas ágiles, prontas a los asuntos que son de competencia no sólo de esa institución, sino de todos los tribunales federales. Y todo bajo el pretexto de medidas epidémicas, como lo relatan los abogados del bufete jurídico Tierra y Libertad.

Estrujante que esas excusas sirvan para que los asuntos sean tortuosamente interminables.

José Lavanderos

Opinan sobre la prioridad para Lula

El primer día del año Luiz Inácio Lula da Silva tomó posesión por tercera ocasión como presidente de Brasil. Sin duda eso fue un gran triunfo para los brasileños y también para los pueblos de nuestra América Latina.

Durante estos últimos años Brasil vivió una pesadilla, como consecuencia de que la oligarquía y la derecha, apoyados por el gobierno de Estados Unidos y por la OEA, dieron un golpe de Estado y quebrantaron la democracia de ese país.

Para ello, utilizaron argucias sin sustento legal, manipularon la información, tergiversaron la realidad que se vivía en la nación sudamericana y realizaron acusaciones sin bases en contra de la presidenta que había sido electa de manera democrática.

Todo esto nos da una idea de cómo la derecha, la oligarquía y sus aliados mienten; utilizan el miedo y chantaje para lograr sus objetivos y vivir con privilegios.

Por ello, el presidente Lula debe mantenerse muy despierto e integrarse siempre con su pueblo, gobernar para él y con él. La unidad entre gobierno y pueblo debe ser una prioridad para la nueva administración.

¡Salud al presidente Lula!

¡Vivan nuestros pueblos de América Latina!

Antonio Román Hernández, Cirilo Roblero Pérez, Adolfo Márquez, Viviana Medina Soto, Jovita Cruz Ortega, Ángel Valdez, Juan Cruz, Angélica Hernández, Guillermo Ramos, Guadalupe Falconi, Manuela Reyes y María de los Ángeles Gómez

Tauromaquia: última respuesta a Saúl Renán

Señor Saúl Renán León Hernández: me ha sido imposible hallar los vastos estudios de Ed Jensen que menciona. Sin embargo, me permito recomendarle a K. Sjölberg (1993), J. Batchelor (1901) y M. Ashkenazi (2003), donde no se halla mención alguna de que el espíritu ritual que los ainus añadían a la cacería de su abrigo y alimento incluyera someter a sus presas de forma humillante a desangrarse lenta y dolorosamente por varios minutos para su mofa o entretenimiento, sino que las respetaban y veneraban como encarnaciones de sus propias deidades.

El narcisismo del torero, por el contrario, busca tal veneración, pero sólo para sí mismo –flores del público y portadas de revistas incluidas–, vanidades que los ainus no conocían. Por ello es que, con respeto, debo insistir y refrendarle mi recomendación de que el fervor entusiasmado por una lucrativa fiesta de sangre en vías de desaparecer no devenga en equiparaciones aún más que mal informadas y francos despropósitos.

Más aún, la pluma de Melville, para poder crear su maravillosa y trágica ficción de 1851, tampoco requirió de la tortura real de bestia alguna –marina o terrestre– ni la necesitamos sus lectores para revisitarla.

Horacio Socolovsky

En Profeco, aplastante burocratismo, señala

Francisco Ricardo Sheffield Padilla dice que todo está bajo control, que no hay abusos, mientras a mí me programan para abril en una queja contra la agencia Renault de San Ángel, en relación con las fallas, omisiones, costos excesivos y la entrega de mi automóvil.

Fui a la Profeco a principios de noviembre pasado para el mencionado objetivo y quien me atendió (quiero pensar que es abogada) me escuchaba, mientras decía ya voy amiga a una persona que ahí estaba. Me dio como fecha hasta abril próximo para conciliar.

He acudido a muchas instancias y me dicen que debo contratar un abogado particular, lo cual no me es posible costear. Yo sigo pagando las mensualidades y sin poder hacer uso de mi vehículo. Mientras la prepotencia del personal de la agencia me aplasta junto con la burocracia de la Profeco.

Georgina Calderón Benavides

Gastronomía moral

Ha estado rondando en redes una frase que dice: cuando estás acostumbrado a comer rib eye, a veces se te antoja un taco de frijolitos .

Así, en una relación, estás acostumbrado a estar con un tipo de persona, pero por diferentes circunstancias, intentas cambiar por alguien distinto; sólo recordemos que el rib eye no es mejor que los frijoles por su apariencia, sino por sus propiedades internas; lo mismo ocurre con las personas: el mejor ser humano es aquel con valores, sentimientos y mejores intenciones, y no quien se cree superior por su apariencia física.

No cualquier persona tiene el suficiente valor moral para ser considerado un rib eye en una sociedad donde es común encontrar en cada esquina un rico taquito de frijoles.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro