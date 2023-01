Fue elegido jefe del Ejecutivo en 2021 con 55 por ciento de los votos. Junto a él, también fue designado vicegobernador su correligionario Mario Aguilera y es quien, según el ministro Lima, debe asumir el cargo, mientras Camacho cumple los cuatro meses de prisión preventiva para determinar sus situación jurídica.

Advirtió que se aplicarán medidas legales si la Asamblea Legislativa regional y la gobernación de Santa Cruz no proceden al remplazo temporal. Si la próxima semana no se regulariza el estatus de esta demarcación, tenemos la obligación de presentar una acción penal por incumplimiento de deberes . Aguilera dijo con antelación que Camacho seguirá siendo gobernador y que ejercerá sus funciones aún tras las rejas, pues no renunció al cargo para que proceda su sustitución.

El asesor de Gestión Institucional de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, aseguró que gobierna desde el reclusorio de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, debido a que la norma local establece cuatro causales para la salida del mandatario cruceño del cargo: renuncia, muerte, por un revocatorio o por una sentencia ejecutoriada, lo que no se cumple en este caso.