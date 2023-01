Martín Sánchez y Javier Santos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 7 de enero de 2023, p. 23

Ciudad Victoria, Tamps., La Fiscalía de Tamaulipas y la Comisión Estatal de Búsqueda localizaron ayer los restos de la dermatóloga María del Carmen Cruz Segovia, de 37 años, quien fue reportada como desaparecida el 28 de diciembre de 2022. La fiscalía confirmó que el cadáver fue hallado a las 16 horas, en un sitio conocido como el Camino Rojo, que conecta desde el punto turístico El Mirador, en la carretera antigua Victoria-San Luis Potosí, con la vialidad Rumbo Nuevo. Según la diligencia, la mujer no tuvo muerte violenta, es decir, no tenía golpes, estaba entre matorrales y su localización fue mediante un operativo con drones y binomios caninos. La última información que tuvo la familia fue que María del Carmen salió en su vehículo a hacer ejercicio y tomó el Camino Rojo, después de eso no se supo más de su paradero. En la misma zona, autoridades ministeriales encontraron el cadáver de Martha Elena Lavín Montemayor, el 31 de diciembre, la cual presentaba golpes en el cráneo, lo que según la Fiscalía Estatal le habrían provocado la muerte. Por otro lado, la fiscalía de Jalisco señaló que la policía localizó el cadáver de una adolescente de 15 años, en la colonia Paseos de Los Agaves, en Tlajomulco de Zúñiga. El cuerpo tenía heridas punzocortantes en la espalda.