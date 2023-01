Rubicela Morelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 7 de enero de 2023, p. 22

Cuernavaca, Mor., A cuatro días del incendio en el mercado Hermenegildo Galeana, en Cuautla, ni el gobierno municipal ni la administración del mercado han hecho un recuento total de lo que perdieron los comerciantes a fin de que reciban apoyos, denunció la locataria Amalia Hernández. El 3 de enero las llamas arrasaron más de 400 comercios y ante la falta de orden por la alcaldía que encabeza el morenista Rodrigo Arredondo, desde el jueves decenas de comerciantes instalaron sus puestos en las avenidas Ignacio Maya y No Reelección, alrededor del mercado siniestrado, a pesar de que entre todos acordaron hacerlo hoy. Mientras los locatarios que perdieron todo siguen sin trabajar, como Amalia Hernández, que vendía pollo. Sus refrigeradores, vitrinas, básculas y el molino de carne se redujeron a cenizas. Amalia presentó una denuncia penal ante la fiscalía del estado contra quien resulte responsable de la conflagración y pidió al personal de seguridad y de Protección Civil no sacar el mobiliario dañado de su local a fin de que la autoridad inicie las averiguaciones. Pero no hicieron caso y con el pretexto de que están limpiando ahora quedará inconclusa la investigación, acusó la locataria.