arlos Monsiváis postula en Días de guardar: ¿Cuál es la noción de tiempo en un país en vías de desarrollo? El tiempo del subdesarrollo suele ser en cuanto a forma, circular, y en cuanto a técnica de aprendizaje, suele poblarse de pequeños niveles... El eterno retorno es la precaria y atroz sensación continua que nos informa de que esto ya lo vivimos, de que esto ya lo intentamos, de que esto ya fracasó .

Señalaba en mi artículo de La Jornada del 9/12 que la segunda ola progresista está fuertemente restringida por la arquitectura institucional de sus regímenes, por la fortaleza de los poderes fácticos, por la fragmentación de las fuerzas populares y por el desprestigio de la política misma.