Periódico La Jornada

Sábado 7 de enero de 2023, p. a10

Roma. Gianluca Vialli, ex futbolista italiano que ayudó a Sampdoria y Juventus a coronarse en la Serie A y en Europa, falleció ayer a los 58 años, informó la Federación de Futbol de Italia. En 2018, el también ex entrenador del Chelsea anunció que había superado una batalla de un año contra el cáncer de páncreas, pero en diciembre de 2021 confirmó que la enfermedad había regresado. Ante el empeoramiento de su estado, comunicó el mes pasado que abandonaba temporalmente su papel como delegado de la selección italiana. Había sido nombrado cuando Roberto Mancini, su amigo desde hacía años y ex compañero, asumió las riendas de la Azzurra.