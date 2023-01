No es que el Atlético se mostrara como una aplanadora en su visita a Aguascalientes, sino que el nivel de los Rayos rozó por momentos los escalones más bajos. Ricardo Saúl Monreal (71) y Ángelo Araos (90+8) lograron recortar distancias en los cartones, pero la reacción resultó imposible en el tiempo agregado.

Luego de parar más de dos meses, la Liga Mx reanudó su actividad en el estadio Victoria con un partido decepcionante para el Necaxa. Los Rayos, ahora dirigidos por el argentino Andrés Lillini, se vieron atrapados en el ritmo semilento de la pretemporada y no tuvieron respuesta ante los goles del Atlético de San Luis, que se llevó la primera victoria (2-3) en el inicio del Clausura 2023.

Por otro lado, en las inmediaciones del estadio Victoria, decenas de asistentes vivieron momentos de confusión con la implementación del sistema de FanID, alegando que no tenían conocimiento del proceso que debían cumplir para ingresar a las gradas. A pesar de los retrasos, las autoridades auxiliaron a que todos los presentes tuvieran un registro en la plataforma.

Reprograman Atlas-Toluca

Debido a que el estadio Jalisco no se encuentra en condiciones óptimas , la directiva del Atlas anunció la reprogramación del parti-do contra el Toluca, correspondiente a la jornada inaugural del torneo mexicano, para el 1º de febrero.

El presidente del cuadro tapatío, José Riestra, explicó que el césped sufrió afectaciones tras los dos conciertos celebrados en noviembre, a cargo del grupo musical Los Bukis, además de los encuentros de la amistosa Copa Sky, que se disputó en diciembre.

Seguramente la Comisión Disciplinaria dictará alguna sanción que tenemos que recibir, pero no es tema sólo del Atlas, sino del estadio , señaló. Si no cumplimos el protocolo de la Liga, tendremos que buscar una sede alterna. Contra Mazatlán (en la jornada 2) ya no debería haber problema .

Por otro lado, el mandamás de los Zorros reveló que el joven canterano Edyairth Ortega podría ser baja del plantel al haber dado positivo en los controles antidopaje.