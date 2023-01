Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 7 de enero de 2023, p. a12

Puse a sonar el disco Mozart y Mambo. Cuban Dances, de Sarah Willis, y enseguida vi a un muchacho con casaca roja bailando por las calles de La Habana.

¿Lo vi, lo imaginé, lo soñé?

¿Qué diferencia hay entre ver, imaginar y soñar?

¿Entre ver, entrever? ¿Atreverse a ver? Entreverse entre versos. Entre verso y beso.

Fascinante: el muchacho de la casaca roja baila el allegro maestoso de su Concierto dos para corno y orquesta.

¡Es Mozart! ¡Claro! ¡Mozart en La Habana! ¡Mozart baila Mozart!

Y como ha hecho durante toda su vida, Mozart pasa desapercibido.

Observo que se siente muy a gusto en La Habana, tanto como se siente en su amada Praga, donde lo he escuchado musitar, mientras baila por las calles empedradas de esa ciudad de ensueño: Meine Prager verstehen mich .

Mis praguenses sí me entienden, canta el muchacho de la casaca roja.

Y aquí como allá, pasa desapercibido porque todos son iguales a él; es decir, todos bailan y cantan y musitan.

Mis cubanos sí me entienden, canta y baila el muchacho de la casaca roja y responde con su pañuelo blanco ondeando al aire a todos los saludos que le llegan por las calles de La Habana: ¡Hey, Mósal, venacá!

Sigue sonando el disco. Segundo movimiento del Concierto 2 para Corno de Mozart. Sopla un vientecillo suave y fresco. Como la Sonata de Venteuil.

El joven de la casaca roja sonríe. Fresca y roja carcajada / rebanada de sandía, musita en la acera de enfrente don José Juan Tablada, entablando conversación con quienes juegan dominó bajo los portales de un café.

¿Un café? Seguramente puertas adentro tienen mesas de billar, acierta el joven de la casaca roja y camina alegremente a calcular trayectorias, percutir la bola blanca, armar carambolas de tres bandas.

Mientras prepara su jugada sobre la mesa verde de billar, Mozart sonríe mientras escucha su Concierto 2 para corno con Sarah Willis y la Orquesta del Liceo de La Habana, dirigida por José Antonio Méndez Padrón. Los músicos están colocados sobre el escenario magnífico que gobierna el salón de café habanero.

Escucho mientras doy sorbos a mi taza de café. Cierto, pienso, son muy buenas las versiones que dejaron grabadas en disco varias leyendas del corno francés: Barry Tuckell dirigido por Peter Maag, Alan Civil con Otto Klemperer, Hermann Bauman con el gran Nikolaus Harnoncourt, Denis Brain con Herbert von Karajan.

Pero la mejor de todas es sin ninguna duda la de Sarah Willis con la Orquesta del Liceo de La Habana, dirigidos por José Antonio Méndez Padrón, por las siguientes razones técnicas: verosimilitud, su auténtico sentido mozartiano: la alegría, la sonrisa, el baile, la fluidez, la honestidad, la transparencia, el calor interior; y también por sus articulaciones, su fraseo, su sonido soberano.

Estamos ante una hazaña: con este disco, Sarah Willis completa la grabación de tres de los cuatro conciertos para corno de Mozart.

En su álbum anterior, titulado Mozart y Mambo, cuya escucha recomiendo con devoción, grabó el Concierto 3, además de dos fragmentos de conciertos incompletos: el Rondo K. 371 y el Concerto Movement K. 370 b.

De hecho, el Concierto 1, que forma parte de este segundo volumen de la serie Mozart y Mambo, también está incompleto; a pesar de estar numerado como 1, fue el último en ser escrito y no lo terminó Mozart en su lecho de muerte, para dar lugar a la hipótesis más socorrida: que lo completó su alumno Franz Xaver Süssmayr.

Hay en la partitura autógrafa una serie de anotaciones dirigidas a su amigo desde la infancia, el cornista Joseph Leutgeb, muy en el tono de las cartas lúbricas que enviaba a su hermana, Nannerl:

Para ti, burro, rápido, sigue con eso, sé valiente, ¿has terminado ya? Para ti, bestia, oh, qué disonancia. Bien hecho, pobre tipo, ¡oh, dolor en los cojones! Me haces reír, vamos allá, vamos allá, qué encantador eres, oh, una oveja balando.