Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 7 de enero de 2023, p. 25

Para Judith Sierra valió la pena desplazarse desde Ixtapaluca, estado de México, al Zócalo capitalino –en un trayecto de dos horas– para que sus hijos Daniel y Emmanuel, de 12 y 3 años, disfrutaran de los juegos mecánicos que instaló el gobierno capitalino; además de comer rosca, ambos recibieron un juguete de los 5 mil que donaron 32 organizaciones de comerciantes.

Se entristece cuando explica que este año no hubo Reyes en casa por problemas de los que prefirió no hablar, por eso planeó traerlos aquí, donde dice que la pasaron bien: La rosca está deliciosa y Daniel no oculta su entusiasmo por el dinosaurio de juguete que examina con detalle al sacarlo de su caja.

Como ella, cientos de personas esperaron formadas alrededor de las vallas metálicas que rodean la Plaza de la Constitución para recibir un pedazo de rosca de Reyes tras la partida con la que concluyó la verbena por las fiestas decembrinas y de Año Nuevo.

El acceso fue puntual, a las 15 horas, y quienes permanecían formados junto al cercado que rodeaba la plancha se apresuraron a hacer una siguiente fila en alguno de los cuatro módulos instalados para ir por su porción de pan.