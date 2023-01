Roberto Garduño, Víctor Ballinas, Andrea Becerril, Fernando Camacho, Carolina Gómez Mena y César Arellano García

Viernes 6 de enero de 2023, p. 5

La detención de Ovidio Guzmán generó múltiples reacciones de la clase política, organizaciones de la sociedad civil, académicos, representantes de la Iglesia católica e instituciones gubernamentales. Mientras la dirigencia de Morena calificó el hecho como una muestra de que no hay impunidad, desde las filas del PRI destacaron la labor de las fuerzas armadas en dichas acciones.

No somos iguales y hoy vuelve a quedar demostrado, no hay impunidad en nuestro país y no se protege a nadie , adujo Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en relación a la captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y aseveró que ahora hay una forma diferente de actuar, con inteligencia y estrategia, y eso nos lleva a una mayor eficacia .

En el Senado, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, por medio de un mensaje en redes sociales, señaló: La ley debe imperar en nuestro país. La sociedad, las instituciones del Estado y las instancias de los tres órdenes de gobierno debemos hacer un frente común de respaldo tanto al Ejecutivo federal como al estatal para lograr la pronta normalización de la vida en Sinaloa .

La movilización armada para detener a Guzmán López fue ponderada por el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. A través de sus redes expresó: mi mayor reconocimiento a las mujeres y hombres de nuestras fuerzas armadas, quienes este día han dado muestra de amor y lealtad a México, así como de su capacidad para defender a la nación .

El dirigente priísta resaltó la acción militar, de la cual, como todos los mexicanos, me siento muy orgulloso de su compromiso y entrega, gracias por su servicio .