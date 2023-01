Sergio Anaya Pérez/CDMX

Me siento con la alegría a flor de piel y con el deseo de que a todos nos vaya superbien.

Rubén López/CDMX

Me pinta muy bien el año y me falta por recibir la pensión universal de López Obrador, voy a estar mejor.

Jaime Ernesto Ramírez Soto/CDMX

¡Hace mucho que no iniciaba un año con tanta esperanza, ojalá que el sentir dure todo el año!

Sara Luna/CDMX

La vida tiene altas y bajas. Pero depende de quien la vive, puede echarse a llorar o limpiar el fondo cuando esté abajo. Y cuando está arriba, puede sólo mirar a los de abajo o puede auxiliarlos y jalarlos del fondo. Siempre hay una oportunidad en cada momento.

Alberto Cruz/CDMX

El Foro México

El covid se llevó a mi esposo, se me vino el mundo encima, estoy optimista y me siento orgullosa de estar viviendo y ser parte de la 4T.

Norma Hernández/CDMX

Siempre hay que ser optimistas, o como diría un comentarista de futbol: el último minuto también tiene 60 segundos. Lo único que nos puede detener es la muerte.

Miguel Ángel Bustamante/Edomex

La vida sucede un día a la vez; la actitud y la perspectiva con la que enfrentamos el día a día es una opción que depende de uno mismo, podemos vivir en el pesimismo y la queja o vivir en la gratitud y la dicha de existir

Jesús Flores M Herrera/Nopala, Hgo.

Soy optimista, soy pensionado, aunque no jubilado porque sigo trabajando, a mi ritmo, por mi edad; de la economía no me quejo, nunca he sido derrochador y gasto sin endeudarme; mi relación de pareja es de 41 años y es genial. La vida ha sido muy generosa con nosotros.

Javier Mireles Ortiz/San Fco. del Rincón

