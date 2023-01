yer fui al AIFA a despedir a una nieta y éste me asombró. De los aeropuertos del mundo, seguí la reconstrucción del MIA en Miami, y el Flughafen Wien-Schwechat en la República Checa. Nada qué ver con nuestro Felipe Ángeles. Si se me permite usar los conceptos de Santo Tomás de Aquino, el AIFA y nuestras pirámides mayas, toltecas y aztecas son de igual trascendentalidad. Tal es su construcción y su imagen, su ingeniería y su arquitectura.

Javier Espejel Vargas

Precisiones de Saúl Renán León

Horacio Socolovsky, recibo con agrado tus cordiales saludos y aclaro: 1. Es mala costumbre citar de memoria, sobre todo cuando ya se tienen 60 años, y admito el error de confundir Haikkido por Hokkaido. Es una isla, pero los ainus también habitan las Kuriles y Sajalín y de ahí que haya generalizado como islas. Acepto de buena manera que mi visión es apasionada y fervorosa, pero no gravemente errada y desinformada ;2. Leí por primera vez Moby Dick cuando era estudiante de secundaria y me quedó fija la versión de Sepan Cuantos… 506 en cuya traducción el nombre del capitán es Ajab, aunque otros lo traducen como Ahab; 3. Interpretar la personalidad de Ajab es cuestión de enfoques, así como decir que el arte del torero es una vanidad abyecta y perversa; 4. Tienes razón, los ainus no untaban aguarrás en las pezuñas ni vaselina en los ojos de los bueyes de caza; tampoco tenían tiempo de limarle los pitones. Un torero honesto tampoco acepta tales prácticas; 5. Decir que para los ainus la caza era sólo por necesidad de alimento y abrigo, eso sí es estar desinformado. De acuerdo con los vastos estudios empíricos de Ed. E. Jensen, ningún ainu aceptaría que sólo de pan vive el hombre, y 6. Debí decir: os escupo la cara , con el perdón de Lorca.

Saúl Renán León Hernández

Queja por trato en el Issste en Tultitlán

El pasado miércoles fui a sacar una cita para conocer los resultados del laboratorio que hicieron a mi hija para dar lugar a una consulta con un dermatólogo en el hospital de alta especialidad Bicentenario, de Tultitlán, por una dermatitis que sufre desde hace años, para lo cual tuve que formarme en la calle desde las seis de la mañana bajo un intenso frío, ya que no nos permiten esperar dentro de la clínica, pude ver gente de la tercera edad y una mamá cargando su bebé en la fila, a quienes van con un problema respiratorio también las hacen aguardar afuera. Cuando pasé, la doctora del consultorio me informó que carecen de dermatólogo en el Bicentenario y que estaban mandando a los pacientes a Puebla y Toluca, en mi caso, tengo más de dos meses esperando una llamada del mismo hospital para que me hagan una resonancia y puedan diagnosticar sobre el estado en que se encuentra mi columna, es evidente que este nosocomio está rebasado. En esas condiciones, los derechohabientes debemos esperar meses para ser atendidos por un especialista o pagar a un particular; conocí personas que fallecieron antes de llegar el día de su cita. Si los legisladores fueran al Issste, tal vez esto se hubiera resuelto.

Emilio Vivar Ocampo