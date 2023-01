Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 6 de enero de 2023, p. 22

Washington. Al crecer la presión entre los republicanos, la silla del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos permaneció vacía por tercer día ayer, cuando el líder republicano Kevin McCarthy fracasó por undécima ocasión en la serie de votaciones para ocupar el puesto en relevo de la demócrata Nancy Pelosi.

Fuentes republicanas dijeron a la cadena CNN que hoy tendrán una conferencia virtual para no exponer ante los medios sus diferencias.

La elección del presidente de la Cámara, la tercera figura más importante de Estados Unidos tras el presidente y el vicepresidente, requiere una mayoría de 218 votos y ha obtenido sólo 201.

La mayoría republicana en el hemiciclo es de sólo nueve escaños, por lo que 20 legisladores tienen mucho peso en el proceso actual.

Sin presidente, los representantes electos en noviembre no pueden jurar sus cargos ni votar ningún proyecto de ley.