Periódico La Jornada

Viernes 6 de enero de 2023, p. 27

Cuautitlán, Méx., Un juez unitario de control determinó vincular a proceso a Ken N por el homicidio doloso del vendedor de tamales Jorge Claudio Mendoza, quien falleció tras ser atropellado por el inculpado y sufrir al menos 24 lesiones, el pasado 24 de diciembre.

Antes que nada ofrezco una disculpa pública a la familia (de Jorge); yo nunca me levanté para hacer daño , expuso Ken N al ejercer su derecho a rendir declaración en audiencia pública, celebrada en la segunda sala del edificio regional del juzgados penales de Cuautitlán.

Anoche, el juez del caso dijo que el Ministerio Público aportó elementos necesarios para determinar que el 24 de diciembre de 2022 el imputado conducía a 92.12 kilómetros en una vía que sólo permite viajar a 50 kilómetros por hora; el conductor iba en estado de ebriedad y por tanto se encontraba en condiciones motoras disminuidas .

El juzgador señaló que el inculpado infringió el Reglamento de Tránsito del estado de México. Además, por voluntad propia ingirió bebidas alcohólicas y aceptó conducir su automóvil; no respetó la distancia entre vehículos y no mantuvo la vista al frente, debido a lo cual no pudo ver al comerciante.