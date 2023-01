Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 6 de enero de 2023, p. a11

Adelaida. Novak Djokovic se clasificó para los cuartos de final del torneo internacional de Adelaida, donde le espera Denis Shapovalov.

Djokovic, primer preclasificado del certamen, eliminó al francés Quentin Halys por 7-6 (3) y 7-6 (5). Por su parte, el canadiense Shapovalov logró su boleto a la siguiente ronda tras vencer al ruso Roman Safiullin por 6-4 y 6-3.

El tenista serbio y otros jugadores destacados del escalafón utilizan esta competición, y las demás que se celebran en el país esta semana, para preparar el primer major del año, que arranca el 16 de enero.

El año pasado, Djokovic no participó en el Abierto de Australia por no estar vacunado, algo que entonces era obligatorio para entrar al país. Pero las medidas contra el covid-19 se han relajado desde entonces y el ex número uno del mundo ha podido entrar a territorio australiano.