Hamlin, originario del área metropolitana de Pittsburgh y quien está en su segundo año dentro de la Liga, pasó los últimos dos días sedado y en estado crítico.

Pritts reveló que las muestras de mejoría neurológica comenzaron el miércoles por la noche, cuando Hamlin despertó gradualmente. El resto de su cuerpo va sanando.

No obstante, el deportista no puede hablar todavía, dado que tiene un tubo de respirador insertado en la garganta.

Tee Higgins, en paz

En tanto, Higgins expresó que está en paz en este momento después de escuchar de la mamá de Damar la mejoría de su hijo.

Obviamente ha sido difícil, simplemente por el hecho de saber que tuve algo que ver con la jugada , manifestó Higgins en sus primeras declaraciones públicas desde que Hamlin colapsó y el juego fuera suspendido.

Cuando la conferencia de prensa de 37 minutos con el entrenador en jefe de Buffalo Sean McDermott y Josh Allen concluyó, el mariscal permaneció en su lugar y dijo que quería expresar su apoyo a Higgins.

Quiero decir una cosa más: No me he puesto en contacto con Tee. Espero que haya recibido algo de paz hoy. Vi algunas cosas en Twitter. Y la gente no debería estarlo atacando de ninguna manera. Estoy contento de que la familia de Damar saliera a decir eso. Espero que haya encontrado algo de tranquilidad. Porque esa fue una jugada de futbol americano. Y deseo no se culpe, porque no hay nada que hubiera podido hacer.

Grandes noticias , opinó el presidente Joe Biden en un tuit. Damar, como le dije a tu mamá y a tu papá ayer, Jill y yo, junto con todo Estados Unidos, oramos por ti y por tu familia .

Los Bills se preparan para recibir el domingo a los Patriotas de Nueva Inglaterra.