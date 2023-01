Erendira Palma Hernández

Viernes 6 de enero de 2023

El brasileño Dani Alves rompió el silencio para negar las acusaciones en su contra por supuesta agresión sexual contra una joven en una discoteca de Barcelona. Mientras las autoridades españolas abrieron una investigación, el jugador recurrió a un medio de comunicación para dar su versión de los hechos al tiempo que se enfoca en su preparación con Pumas.

Primero, me gustaría desmentir todo. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está para ir , dijo el brasileño en un video publicado por el programa español Y ahora Sonsoles.

Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años jamás he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica. ¡Por Dios, no! Ya basta, porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, ellos saben quién soy , agregó el ex jugador del Barcelona.

Una joven presentó esta semana una denuncia ante la policía autonómica de Barcelona contra Alves, el jugador con más trofeos en la historia del futbol. La mujer aseguró que el brasileño había realiza-do tocamientos bajo su ropa interior, sin su consentimiento.