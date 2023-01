Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 6 de enero de 2023, p. 5

Ella sí era una niña de Guatemala , como reza el poema de José Martí. Nacida en la Ciudad de Guatemala en 1923, la pintora, grabadora, muralista y docente Rina Melanie Lazo Wasem llegó a México en 1947 al ganar el primer premio en un concurso de pintura, consistente en una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

Ya había cursado estudios en la Academia de Bellas Artes de su país natal. Pronto formó parte del movimiento muralista mexicano gracias a su mentor, Diego Rivera. El muralismo le enseñó la relevancia de expresar una conciencia política y social. El centenario natal de Rina Lazo, como se le conoce, se celebrará el 30 de octubre.

La civilización maya fue un tema central en su obra, ya que pasó su infancia en la ciudad de Cobán. Incluso, su último mural, Xibalbá, el inframundo de los mayas, terminado un par de días antes de fallecer, el primero de noviembre de 2019, fue exhibido el año pasado en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Tardó 10 años en concluirlo. De esta manera, Lazo se convirtió en la primera mujer en exhibir un mural en el recinto.

A los tres meses de ingresar a La Esmeralda, Lazo se integró al equipo de ayudantes de Rivera, quien en ese momento realizaba el mural Sueño dominical de una tarde en la Alameda Central (1947), en el desaparecido Hotel del Prado. El muralista guanajuatense siempre la consideró una pintora de gran talento, mi amiga dilecta, mi mano derecha, la mejor de mis ayudantes .

En 10 años, Lazo colaboró con Rivera en la esculto-pintura del Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria, en los frescos del Hospital de La Raza, en los murales del Cárcamo del Río Lerma y en el cuadro-mural La gloriosa victoria (1954), en el que Rivera la retrató como parte de la resistencia guatemalteca.

Lazo relató a La Jornada en 2010: “Un día trabajaba en el estudio de San Ángel, donde se pintó este cuadro, y me dijo: ‘Rina, mañana traiga una blusa roja’. Llegué y me indicó: ‘Párese allí con una ametralladora’, que era, por cierto, del nieto de Diego, el hijo de Lupe, quien había dejado una de plástico por allí en el salón. Entonces, me puso con una ametralladora en el grupo de la resistencia guatemalteca.

“Después me dijo: ‘Ahora pinte usted este último cachito’ –la parte de arriba del lado derecho donde se plasmó la cárcel en la que estaban todos presos políticos de aquel momento. Hay un cuadro mío dentro del cuadro de Diego.

“Cuando terminé, me indicó: ‘Ahora fírmelo’. Pero yo, toda tímida, no me animé a firmarlo. Entonces, me quitó el pincel y puso dos corazoncitos, como un grafiti dentro de la cárcel. Uno decía Rina Lazo y el otro Diego Rivera, porque era muy vacilador y de muy buen humor.”

Por medio de Rivera y Frida Kahlo, Lazo conoció a su futuro marido, Arturo García Bustos, quien formó parte de un grupo de alumnos de la afamada pintora conocido como Los Fridos. La pareja se casó en 1949 y realizó varios murales en conjunto: Zapata y pobladores de la región de Temixco en la época prehispánica (1949-1950) y Realidad y sueño en el mundo maya: Mágico encuentro entre hombres y dioses (1997), en el hotel Casa Turquesa, Cancún.

En 1966, con ayuda de García Bustos y Jorge Ramírez, Lazo reprodujo a escala natural las pinturas mayas en el templo de Bonampak, para el edificio facsímil en el jardín anexo a la sala maya del Museo Nacional de Antropología. Para este recinto realizó, en 1995, el mural Venerable abuelo maíz, inspirado en el Popol Vuh.

De manera individual, Lazo pintó Los cuatro elementos (1949) en la Logia Masónica del Valle de México; Campesino (1949), vinilita sobre cemento, en la Escuela Primaria de Texixco, Morelos; Tierra fértil (1954), en el Club Italiano –hoy se encuentra en el Museo de la Universidad de San Carlos–, de la Ciudad de Guatemala, y Venceremos (1959), alusivo a la intervención de 1954 en Guatemala, que forma parte de la colección permanente del Instituto Mexiquense de Cultura.