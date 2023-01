Alondra Flores Soto

Viernes 6 de enero de 2023

Una oportunidad para cerrar ciclos se abre gracias al Museo de las relaciones rotas, que reúne objetos enviados por personas para contar sus historias de dolor, desamor y separación. Un vestido de novia, un cuchillo o muñecos de felpa son las pequeñas secuelas de corazones malheridos.

Después de la pandemia, cuando muchos sufrimos pérdidas, vimos que era un buen momento y una buena herramienta para la gente , explica Paulina Newman, directora del Museo del Objeto del Objeto (MODO), donde se exhibe esta peculiar colección de recordatorios personales, los cuales fueron recopilados mediante una convocatoria lanzada en las redes sociales de este museo, ubicado en Colima 145, colonia Roma Norte.

Las cosas que ahora ocupan vitrinas antes estuvieron en la vida de personas. Son variadas, desde un disco de vinil hasta un perfume, una radiografía, un botiquín de primeros auxilios, un celular, unos lentes de sol, entre otros. Todos, un conjunto extraordinario de memorias.

Con donar un recuerdo no se supera el hecho, pero es una parte que puede ayudar al sentimiento de cierre , sostiene Newman en entrevista sobre la exposición temporal que continuará abierta hasta marzo.

Un vestido de novia llegó al Museo de las relaciones rotas, uno de tantos. Pero el mensaje escrito decía: Me casé tres veces con el mismo hombre . Otro relato incluye un encendedor, y cuenta: Le di mi vida y él dejó un corazón destrozado, sueños rotos y un zippo . También llegó un afilado cuchillo. Y su historia decía: El cuchillo me lo quedaba yo para que me recordara que la relación terminaba completamente y que se cortaba con este cuchillo de tajo .