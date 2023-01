Uno de los comerciantes dijo en entrevista que dejaron dos días sin trabajar a una compañera, martes y miércoles de esta semana, porque los trabajadores rompieron dos veces la tubería. Fue una instalación de gas, es algo muy peligroso, deberían tener cuidado porque no es nada más un daño material, sino que puede llegar a un accidente mayor de pérdidas humanas .

El mercado Michoacán de la colonia Condesa requiere de obras de impermeabilización que eviten las filtraciones y humedad en la azotea, así como trabajos en el drenaje para el desalojo de aguas residuales, los cuales no se han realizado desde hace varios años, señalaron locatarios del inmueble que consideraron que son acciones prioritarias en lugar de la remodelación de la fachada.

Para evitar posibles represalias de la alcaldía Cuauhtémoc, los comerciantes prefirieron no revelar sus nombres, pero indicaron que funcionarios de la alcaldía mostraron un proyecto de remodelación que no fue el que se realizó en diciembre del año pasado, y desde entonces no han tenido contacto con los funcionarios.

Otro locatario con más de dos décadas de trabajo en el mercado, cuya construcción es de los años 40 del siglo pasado, mencionó que la fachada no nos interesaba tanto como las necesidades de adentro, que son más apremiantes, como la impermeabilización en la techumbre que está muy dañada; es lo que nos urgiría más , y agregó que “no me gustó para nada el material de unicel.