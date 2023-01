No así la excepcional recreación animada del cuento concebida por el cineasta Guillermo del Toro, que se estrenó en diciembre pasado, obra que nos obliga a pensar sobre la condición de la finitud en la actualidad. En ella, a diferencia del original de Collodi, Pinocho se asoma definitivamente a la tradición gótica. El subtítulo podría haber sido perfectamente: Si te dicen que morí . El carpintero Geppetto pierde a su hijito Carlo en un bombardeo durante la Primera Guerra Mundial. Un misil extraviado cae sobre la iglesia en la que Geppetto cumplía con la encomienda de reparar una figura de Cristo que había perdido un brazo. Por accidente, el explosivo mata al pequeño Carlo. Geppetto se hunde en el dolor y el alcohol durante años. El carpintero se rebela contra Dios por la indecible injusticia (Carlo muere al pie de la figura de Cristo que está reparando). No soporta la vida sin él y quiere recuperarlo.

La cinta está ambientada en la época del fascismo italiano. El conde Volpe y Spazzatura –un mono que encarna a su ayuda y sirviente a la vez– llegan a la idea de que una función especial para Il Duce Mussolini serviría como escena de su consagración. Del Toro opta aquí por lo que ha hecho de su cinematografía un documento esencial de la crítica contemporánea: Pinocho deviene rebelde, pero no de orden político, sino para imaginar la condición posible del desprendimiento. Es decir, un misfit, alguien que no encaja, una suerte de fisura sin concesiones. El desprendimiento del poder, el dinero y la fama. Algo que lo vuelve intuitivamente el acopio de una voluntad innegociable: no necesita nada más que a Geppetto. Mussolini ordena que lo quemen. El poder no negocia con quien lo enmudece.

Quien lo salva son sus aliados animales: Pepe Grillo y Spazzatura. Al igual que en Schopenhauer, la condición animal merece en la vida y la muerte la misma dignidad que los humanos quisieran prometerse entre sí. Y es reconocimiento lo que evita el enmudecimiento de su voluntad. Una vez dentro de la panza de la ballena, Geppetto y Pinocho idean una nueva treta para salir de ella. Pinocho debe mentir hasta que la nariz le crezca tanto que pueda tocar el paladar del animal y hacerle cosquillas. Porque la verdad no nos hará libres, sólo enloquecerá a los otros. ¿Cuál es esa verdad?

Todas las versiones de Pinocho concluyen en el festejo del encuentro con Geppetto. Del Toro va más allá. Geppetto muere, muere Pepe Grillo y también Spazzatura. Los tres merecen tumba y memoria como atributos de una vida en que la existencia está basada en la voluntad de no abandonar al otro. Y al final de la existencia: todo comienza. La conciencia de los tres marca a la figura de Pinocho.