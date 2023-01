César Arellano, Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de enero de 2023, p. 8

El juzgado tercero de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México otorgó la suspensión definitiva a Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe de departamento administrativo en la dirección general de Pemex, contra la orden de aprehensión y la ejecución que se haya librado en su contra por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que si Emilio Lozoya, ex director de Pemex, podrá salir de prisión si está dispuesto a reparar el daño al erario por actos de corrupción. Sin embargo, consideró insuficientes los 3.4 millones de dólares que ha ofrecido la defensa del ex funcionario en el proceso que se le sigue por recibir sobornos para autorizar la compra de la planta Agronitrogenados, que resultó ser un fraude.

El ex colaborador de Lozoya promovió la demanda de amparo el pasado diciembre, la cual admitió el juez Everardo Maya Arias, quien le impuso el pago de una garantía de 15 mil pesos para que la medida cautelar se mantenga vigente y fijó para el próximo 9 de enero la audiencia constitucional en la que determinará si le otorga la protección de la justicia federal.

En agosto de 2020, el ex titular de Pemex ofreció presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a su ex secretario particular, Rodrigo Arteaga Santoyo, y a Olascoaga Rodríguez como testigos de que algunos legisladores del Partido Acción Nacional fueron sobornados para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. No obstante, ambos desmintieron haber recibido y repartido dinero para conseguir el aval de la iniciativa.