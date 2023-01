Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de enero de 2023, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso sus argumentos para apoyar y confiar en el pueblo ante las voces de los intelectuales orgánicos que critican esas medidas: Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media ni con los de arriba ni con los medios ni con la intelectualidad .

Entonces, el enfrentamiento con la intelectualidad orgánica y la prensa del antiguo régimen es en el terreno de las ideas, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política , dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El Presidente resaltó a la par que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha tomado una decisión que favorezca a los de abajo y, a manera de muestra de que no intervino en las decisiones del Poder Judicial, develó el sentido de los votos de los ministros en la elección de la nueva presidenta del máximo tribunal.

Una vez más criticó las premisas de algunos periodistas e intelectuales orgánicos que, dijo, están molestos porque durante el periodo neoliberal los cooptaron para apoyar los proyectos en turno, pero hoy ya no tienen ni la importancia política ni la creatividad de antes .

Lejos de necesitar a esos sectores, el jefe del Ejecutivo remarcó que para transformar se requiere del apoyo de la gente, y eso le comentó al empresario Claudio X. González (padre) durante una reunión que tuvo con el Consejo Mexicano de Negocios.

“No es nada personal, ni con Claudio X. González papá, se lo dije hace como un mes que lo vi, que me habló que por qué se polarizaba; le digo: ‘No, si no se polariza, se politiza’. Y con toda franqueza les hice ver que para transformar se necesitaba una base social y que además era uno muy feliz ayudando a los pobres. No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, ni todo el oro del mundo vale eso”.