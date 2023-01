Piden eliminar trabas en el Poder Judicial

M

inistra Norma Lucía Piña Hernández:

Ahora que usted preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esperamos que tome las medidas pertinentes para eliminar la política de puertas cerradas impuesta arbitrariamente desde marzo de 2020 por la pandemia, pero sostenida hasta ahora, ya sin razón para ello.

Esta situación nos priva del derecho a ejercer la profesión libremente y defender a nuestros representados como se debe, al no tener acceso a los tribunales y a los juzgadores, que se han vuelto inaccesibles por estar encerrados en su burbuja de cristal. Como ejemplo, le señalamos los siguientes casos:

1. No pudimos consultar nuestro expediente porque, aun teniendo cita, nos impiden el ingreso por tener más de 60 años. Ello sucedió el 1º de junio de 2022, en el segundo tribunal colegiado en materia administrativa en Guadalajara, expediente 158/2022, tras hacer un gasto de pasaje de avión. Cuando estuvimos en el tribunal simplemente nos impidieron el paso y salió una persona, quien se identificó como la secretaria de acuerdos, que de manera informal y nada profesional nos atendió en la banqueta y dijo que por ser población vulnerable no podíamos entrar al tribunal.

2. En la misma SCJN, en noviembre pasado, el policía de la entrada nos impidió el acceso para presentar un escrito en oficialía de partes. El agente pidió revisar el documento para ver si autorizaba llevarlo al buzón judicial, pues ya ni oficialía de partes existe.

3. Respecto a los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional sobre los escritos que presentamos el 14 de noviembre de 2022, uno de ellos dirigido a usted (folio 33186), es imposible saber; ya nadie informa, ya no existen los estrados, ya no hay listas de acuerdos y sólo dan una dirección electrónica que jamás podemos abrir, a pesar de tener una computadora de reciente modelo.

Podemos seguir haciendo la lista de irregularidades, pero es estéril; creemos que usted sabe bien la problemática que genera seguir negando el servicio para el cual fueron creados los tribunales que por mandato constitucional deben atender, pues también la administración de justicia es una actividad prioritaria.

Bufete Jurídico Tierra y Libertad AC

Bárbara Zamora y Santos García

