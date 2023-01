El cobro de impuestos a los grandes contribuyentes ha sido una de las prioridades expuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera constante en sus distintas conferencias de prensa.

Desde el primer año de la administración de López Obrador existe un mayor control de fiscalización hacia los contribuyentes.

A diferencia de administraciones anteriores, el actual gobierno está teniendo un mayor control.

La desaceleración económica o estancamiento económico es un contratiempo al que se podría estar enfrentando la actual administración, lo que provocaría que la recaudación fiscal se frene porque los contribuyentes no están cobrando y no hay impuesto a pagar. No obstante, la eficiencia del SAT ha demostrado lo contrario, por lo menos hasta 2022.