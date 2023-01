Lamentó que la funcionaria no tome en cuenta la opinión de la gente al señalar que con ella no existimos , por lo que los habitantes de las inmediaciones del mercado, ubicado en las esquinas Michoacán, Tamaulipas y Vicente Suárez, se sienten en estado de indefensión, y ahora sólo nos queda permanecer en alerta para denunciar lo más pronto posible, por cualquier medio, alguna irregularidad .

Por su parte, la Seduvi refrendó que el edificio se localiza en área de conservación patrimonial protegida, es considerado de valor arquitectónico por el Inbal y está por incluirse como patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México.

Indicó que el 3 de noviembre, junto con el Inbal, recibió el proyecto de la alcaldía para su remozamiento, por lo que en la mesa de trabajo conjunta se recomendó desde un inicio mantener el estilo original del inmueble sin efectuar modificaciones .

Además, se realizaron diversos ajustes y cambios al proyecto de la alcaldía, la cual que se comprometió a elaborar un nuevo trabajo con las observaciones realizadas y respetar lo que se acordó en la reunión.

Sin embargo, la administración de la alcaldía Cuauhtémoc inició las labores, que fueron detenidas porque los trabajos realizados no correspondían con lo acordado, por lo que se determinó que se deben retirar los materiales de la remodelación y que no se empiece ningún trabajo que no haya sido autorizado por el Inbal y la Seduvi.