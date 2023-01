Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de enero de 2023, p. 9

A pesar de que representan 8.5 por ciento de la población en América Latina y el Caribe, los indígenas enfrentan precariedad laboral y de protección social, pues se estima que 80 por ciento trabajan en la informalidad, es decir, muy por arriba del 50 por ciento promedio para los trabajadores de la región.

El Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina, elaborado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alerta que 16 por ciento de indígenas son trabajadores no remunerados, frente a 4 por ciento de la población no originaria, y quienes perciben salarios tienen ingresos de apenas 33 por ciento, comparados con trabajadores no indígenas.

Las condiciones de empleo precario, el despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, los desplazamientos debido a conflictos y la violencia impulsan la migración de habitantes indígenas del campo a la ciudad. Se estima que actualmente 52 por ciento de quienes se asumen como indígenas en América ya viven en zonas urbanas.

El informe de la OIT destaca que en la región viven 54.8 millones de indígenas, de los cuales 24 por ciento tienen menos de 19 años. Son monoparentales 61.5 por ciento de hogares indígenas, tendencia que se ha incrementado en la región en las pasadas dos décadas.