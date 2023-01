Emir Olivares y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de enero de 2023, p. 8

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el lunes una carta a su homólogo estadunidense Joe Biden en la que le propone algunos de los temas a tratar durante la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), que se celebrará del 9 al 11 de enero en la Ciudad de México.

Durante la mañanera de ayer, el mandatario federal dio a conocer que envió la misiva –como lo había adelantado la semana pasada–, aunque evitó entrar en detalles sobre el contenido.

Horas más tarde recibió en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, quien estuvo por espacio de hora y media en el recinto y se retiró sin hacer declaraciones.

Asimismo, López Obrador volvió a manifestar su satisfacción por la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil y destacó que desde el inicio está haciendo cosas muy importantes, está dando marcha atrás a las privatizaciones que se habían hecho, hasta del petróleo de Brasil, y está tomando decisiones importantes. Y es un buen gobernante, tiene mucha experiencia, tiene reconocimiento mundial .

Cuando se le insistió sobre la misiva al mandatario estadunidense, apuntó: “Ya la envié ayer (lunes). Es para comentarle de manera muy respetuosa cuáles sugerimos nosotros que deben ser los temas que podríamos tratar, desde luego respetando que él trae también su agenda. Nuestro propósito es decir: ‘Nos gustaría, si para ello no tiene inconveniente, tratar estos temas respetuosamente’. Haciendo la aclaración que estamos abiertos a atender cualquier tema planteado por el presidente Biden”.