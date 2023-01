Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de enero de 2023, p. 5

En su primera sesión con la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una de las siete impugnaciones a las leyes electorales de Coahuila, donde habrá comicios para designar nuevo gobernador en junio próximo.

Por unanimidad, los ministros avalaron las reformas a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad, la cual había sido refutada por el Partido del Trabajo (PT), el que se quejaba de una supuesta imprecisión en los plazos para promover medios de impugnación.