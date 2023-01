Angélica Enciso y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de enero de 2023, p. 5

Tras el nombramiento de Norma Lucía Piña Hernández como presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, estimó que desgraciadamente no será posible lograr la reforma al Poder Judicial bajo el liderazgo de la ministra.

Interrogado sobre el tema en su conferencia matutina, destacó que es necesaria una reforma a ese poder, pero ésta debe darse de forma autónoma.

–¿Lo ve posible (la reforma) con esta nueva ministra?

–Creo que no, desgraciadamente, pero no hay que desistir, ojalá y me equivoque. Vamos a verlo.

Aseveró que nosotros no imponemos nada en la Corte, y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar , que la ministra Piña –antes de ser nombrada al frente del máximo tribunal– siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo, nadie puede decir que hay subordinación de los poderes al Ejecutivo, como era antes. Durante décadas el poder de los poderes era el Ejecutivo; el Judicial y el Legislativo eran apéndices, estaban subordinados .

Destacó que por primera vez desde 1825 una mujer encabece ese órgano y que se trate de un poder autónomo. Los ministros eligieron como lo establece el procedimiento y hubo aceptación y acuerdo .

En Palacio Nacional sostuvo que con la presidenta de la SCJN habrá una relación respetuosa, y resaltó que afortunadamente llevamos a cabo un programa de transformación, en el que no necesariamente se requiere modificar las leyes .