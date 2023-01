▲ Fotógrafos, modelos, estilistas y maquillistas no se salvan de la deshumanización laboral, por lo cual deben estar al tanto de sus derechos para poder exigirlos, explican activistas. Foto Rumania Olivares

Así, promueve una agenda de trabajo enfocada en mejorar las condiciones, aún en estado incipiente. La industria de la moda, a decir de esta asociación, puede detonar un cambio porque presenta condiciones de precariedad muy altas para sus trabajadores y a la vez una situación económica favorable. Además, es un sector económico cercano, en el que todas las personas tienen forma de involucrarse, aseveró a La Jornada Paulina Gutiérrez, responsable de articulación e innovación de dicha organización, que ya solicitó apoyo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, a fin de verificar que ya no exista subcontratación abusiva en el sector.

Además de sus servicios, ofrecen pláticas sobre cómo cobrar y otros temas básicos que todos deberían conocer para protegerse y lograr un avance en la industria de la moda para que haya menos abusos . También ofrece webinars (seminarios en la web) en los que se da una especie de guía elemental de derechos en el trabajo. Están enfocados en emprendedores, creadores y para los oficios dentro de la industria de la moda.

Kanahuati considera que tener conocimientos de estos temas es el primer paso para poder llegar, no sólo a una evolución en la industria, sino también a nivel sociedad. En Lawgical queremos poner las herramientas sobre la mesa para que la gente sepa el camino que tiene que seguir. Que, por ejemplo, se les haga lógico que si no te van a pagar con tu trabajo o solamente te darán un crédito, que de todos modos conozcas que para ellos es una obligación el pago monetario. Si no sabes a lo que tienes derecho hay una mala fe de por medio, un abuso, y es justo lo que se debe romper .

En su faceta de maquillista, relata que en una ocasión le ofrecieron hacer una colaboración con una marca de joyería. Sabía que tenía derecho a pago y terminó siendo para ella una colaboración consensuada. Sin embargo, eso fue lo que le abrió los ojos ante esta situación informal en la industria de la moda en México. En ese tiempo, ya era abogada, y para entonces se preguntaba: ¿por qué es común el pago en especie? Fue esa parte de impotencia la que le hace compartir con otros su experiencia en leyes.

Crear gremios

Como abogada de moda, explica, una buena posibilidad es crear gremios para poder defenderse de abusos laborales. Sería beneficioso para todas las industrias en sí. La parte de crear en conjunto una especie de valores es fundamental. No basta con que una persona diga: quiero firmar contrato. Se trata de que todos crean en esos valores y los transmitan. El derecho a los conocimientos legales facilitaría los proyectos, pero tendría que ser un sindicato bien hecho, no sólo de papel y registro, sino de acciones .

Afirma que informarse legalmente es una necesidad, “porque pueden hacer contigo una subcontratación abusiva. Hay que aclarar que la industria de la moda se rige por ‘servicios especializados’, por proyectos en su mayoría, por lo que lo mejor sería tener contratos. Es esencial para una relación segura laboral, sin eso, las pa-labras se las lleva el viento y si te quedaron de pagar a tres meses, cómo lo compruebas”.

En Lawgical, expone, tenemos canales en los que tratamos de poner información de valor, gratuita. Y damos asesorías. Si se tiene el conocimiento hay una responsabilidad de trasmitirlo. Hacer que los demás lo conozcan es un parteaguas para la sociedad .