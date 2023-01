Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de enero de 2023, p. 20

Moscú., Inmersa en un círculo vicioso de violencia creciente, la guerra en Ucrania registró ayer dos nuevos episodios –uno ruso y otro ucranio– de ataque con misiles sin otra intención que matar a la mayor cantidad de soldados enemigos, sin que se sepa a ciencia cierta qué ocurrió en ambos casos.

El ejército ruso no dejó piedra sobre piedra al bombardear la Arena de Hielo Altair –pista de patinaje bajo techo, que había sido sede del equipo de hockey Donbás y era utilizada por escuelas infantiles de hockey y patinaje artístico–, en la localidad de Druzhkovka, región de Donietsk.

Los generales rusos están convencidos de que, con el impacto de dos misiles Iskander, destruyeron la gran cantidad de armamento que se almacenaba ahí . Como resultado del ataque, una persona murió y otra resultó herida, informó la Oficina de la Presidencia ucrania.

El ejército ucranio, de su lado y sin concretar, reporta haber lanzado, la madrugada de este martes, seis misiles Himars sobre sitios de concentración de armamento y tropas enemigas . Los medios de ese país señalan que uno de los lugares destruidos es el edificio del hospi-tal de la localidad de Tokmak, región de Zaporiyia que los rusos usaban como depósito de armas .

La agencia oficial TASS confirmó ayer al mediodía el ataque en el hospital de Tokmak y sostiene que ahí sólo había pacientes. Los rusos hablan de civiles heridos y los ucranios, de militares muertos . ¿Cuántos? Ninguno lo dice.

Entretanto, las cuentas de quienes apoyan la guerra en las redes sociales rusas no coincidieron ayer acerca de quién es el responsable de lo ocurrido el lunes en Makeyevka, ataque ucranio en el que murió una cifra muy elevada de militares rusos, imposible de determinar con exactitud y que algunos observadores, conforme avanzan las labores de búsqueda entre los escombros, sitúan entre 200 y 300 personas, mientras el ejército ruso reconoce 63 y el ucranio menciona alrededor de 500.

Unos están convencidos de que los mandos militares son los culpables por haber concentrado a los nuevos reclutas en un solo sitio –la escuela técnico-profesional número 19 de Makeyevka se habilitó como cuartel para más de 700 nuevos reclutas– y, además, junto a un gran depósito de armamento.

Por ejemplo, Andrei Medvediev, vicepresidente del parlamento de la ciudad de Moscú y periodista del consorcio de radio y televisión pública de Rusia, quien apuntó en su canal de Telegram: