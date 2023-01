La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Petro ninguna propuesta, por tanto aún no existe ningún acuerdo en la materia , indicó la última guerrilla reconocida del país en un comunicado firmado por el Comando Central, al poner en entredicho la versión del gobierno.

Tras la comunicación del ELN, Petro se reunió de urgencia con el ministro del Interior, Alfonso Prada, y el de Defensa, Iván Velásquez, pero hasta ahora el mandatario no se ha pronunciado sobre el anuncio. Momentos antes, Velásquez aseguró que el 31 de diciembre informó a los comandantes de las fuerzas militares y al director de la policía sobre el cese el fuego bilateral.

En un decreto de cinco páginas que se publicó, firmado por el ministro Velásquez, el gobierno de Petro argumentó: de acuerdo con la información dada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las comunidades existentes en el territorio en el que hace presencia el ELN han hecho llamados privados y públicos al gobierno nacional para que se decrete un alto el fuego, solicitudes que han sido respaldadas por la iglesia y sectores de la comunidad internacional .

Así, señala un cese bilateral y temporal de carácter nacional, entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional a partir de las cero horas del pasado día 1° hasta el 30 de junio, y que podría ser prorrogado previa recomendación .

El jefe de la delegación de paz del gobierno, Otty Patiño, reconoció que los decretos anunciados por Petro no habían sido firmados.

El decreto todavía no tiene vigencia, no números, figura como una propuesta (...) Sí se habló (en Caracas), pero en ese momento no se llegó a nada concluyente , declaró a la emisora W Radio.

En tanto, Estados Unidos nombró embajadora de Colombia a Jean Elizabeth Manes, actualmente representante del Departamento de Estado ante el Comando Sur. Su cargo aún debe ser ratificado por el Senado.