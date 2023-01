H

ace 50 años el mundo capitalista se rompió. No ha vuelto ni volverá a la ruta triunfante que halló al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los años de oro del capitalismo corrieron de 1950 a 1973. Después de ese breve periodo, el capital se hundió en un túnel implacable: no puede evitar la pesadilla de alcanzar sus anheladas ganancias sólo generando desigualdad creciente, vale decir, fabricando una bomba de tiempo.

Los gobiernos de los países dominantes creyeron que 1973 era el inicio de una recesión más de las muchas que el capitalismo ha padecido; pronto se percataron: los problemas económicos en curso eran algo fuera de serie. En septiembre de 1973 EU asestó el golpe de Estado en Chile contra Allende, orquestado por Henry Kissinger. Vino después el salvaje experimento en ese país, con políticas extremas de mercado libre . De la observación de Chile derivaron las fórmulas implantadas a mandobles contra la sociedad, tanto en los países dominantes como en los dominados. El imperialismo estaba imponiendo la era neoliberal.

En los años 1980 Ronald Reagan y la señora Margaret Thatcher encajaron sus respectivos países en la horma neoliberal, y metieron un frenazo a la economía mundial para disciplinar a los trabajadores mediante un alto desempleo en todas partes. Uno de los efectos de esas decisiones fue el golpe de gracia al socialismo realmente existente . La URSS y los países que la siguieron llegaron a conformar un bloque que abarcó a un tercio de la humanidad. Ese mundo se hundió en los años 1990.

Al iniciar 1974 el mundo Occidental estaba atónito. Así lo reveló un artículo de primera plana de The New York Times, del 6 de enero de ese año, titulado Boom to gloom : Del auge a la crisis. Estas son sus primeras líneas: Sucedió muy deprisa. Un minuto, parecía, había un auge económico mundial. Al minuto siguiente, amenazaba una recesión económica mundial . El capitalismo no ha salido de ese golpe que halló a EU en la juerga de sus años dorados.

Con algunos nubarrones, 1972 marchaba viento en popa para el capital. Había una inflación persistente; se ignoraba que la stagflation se había afincado. Había desorden monetario y problemas en la balanza de pagos de EU que llevaron a Richard Nixon, el 15 de agosto de 1971, a poner fin a la convertibilidad del dólar, pero nada parecía contener el auge económico. En 1972 la economía de EU creció 5 por ciento, el más alto crecimiento desde 1966; el gasto de los hogares era fuerte y la inversión crecía.