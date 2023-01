C. J. Polychroniou

Periódico La Jornada

Martes 3 de enero de 2023, p. 10

Han pasado más de 300 días desde la invasión rusa a Ucrania. El 21 de diciembre, al recibir al presidente ucranio, Volodymir Zelensky, en la Casa Blanca y considerar su petición de 50 mil millones de dólares más en ayuda, el presidente estadunidense Joe Biden manifestó su intención de continuar enviando armamento a ese país hasta que Rusia sea derrotada en el campo de batalla.

En esta entrevista, Noam Chomsky señala que quienes se empeñan en ver desaparecer del mapa a Rusia como potencia importante parecen decididos a asegurar que la guerra continúe, sean cuales fueren las consecuencias para rusos y ucranios. Uno se pregunta si la guerra fría terminó alguna vez.

–Noam, con cada mes que pasa, el conflicto en Ucrania aparece más sombrío. Estados Unidos y Europa están ahora profundamente involucrados en la guerra, y Biden ya ha comprometido su apoyo a Ucrania por todo el tiempo necesario para derrotar a Rusia en el campo de batalla. Zelensky ha hecho nuevas demandas de paz, pero han sido rechazadas por Moscú con el argumento de que Kiev debe tomar en cuenta la realidad actual. ¿Existen analogías históricas útiles para ver en qué podría parar esto?

–Hay demasiadas analogías: Afganistán, Yemen, Libia, Gaza, Congo occidental, Somalia, y esto sólo en cuanto a los horrores actuales en los que Estados Unidos y sus aliados tienen un papel primordial o al menos sustancial en perpetrarlos y sostenerlos. Sin embargo, esos ejemplos no se citan cuando se habla de Ucrania en los círculos de gente bien educada, afectados por la falacia de que nosotros no somos ellos . Por lo tanto, son intentos que salieron mal; no somos rencarnaciones de Hitler. Como ésta es una verdad a priori, no está sujeta a mayor discusión que 2+2= 4.

Estas analogías ofrecen algunas tristes indicaciones de cómo podría terminar esta guerra: que no termine hasta que la devastación sea tan extrema que ya no queramos pensar en ella. Por desgracia, eso parece más que probable conforme pasan los días.

No me considero un experto en asuntos militares. Sigo a los analistas militares y veo que la mayoría exhiben demasiada confianza con conclusiones opuestas; no es la primera vez. Sospecho que tal vez el general Milley, ex jefe del Estado mayor conjunto, tenga razón al concluir que ninguno de los bandos puede obtener una victoria militar decisiva y que el costo de continuar la guerra es enorme para ambos con muchas repercusiones.

Si la guerra continúa, Ucrania será la víctima principal. El armamento avanzado estadunidense puede sostener un impasse en el campo de batalla a medida que Rusia envía más tropas y equipo, pero ¿cuánto puede tolerar la sociedad ucrania ahora que Rusia, después de muchos meses, ha transitado hacia el estilo de guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña, atacando directamente infraestructura, energía, comunicaciones, todo lo que permite que la sociedad funcione? Ucrania enfrenta ya una importante crisis económica y humana. Los funcionarios del banco central temen que la gente podría huir por millares del país y llevarse su dinero, lo cual podría derrumbar la divisa nacional cuando los emigrantes traten de cambiar sus grivnas ucranias por euros o dólares .

Por fortuna, es probable que los ucranios étnicos que emigren sean aceptados en Occidente. Se les considera (casi) blancos, a diferencia de aquellos a los que se deja ahogar por millares en el Mediterráneo cuando huyen de la destrucción europea de África o se les obliga a regresar a los estados terroristas apoyados por Washington. Si bien muchos quizá puedan escapar, como van las cosas es probable que la destrucción de una sociedad viable en Ucrania continúe su terrible curso.

La charla sobre armas nucleares se da casi por completo en Occidente, aunque es fácil pensar en subir más escalones en el conflicto. Las menciones como de pasada en Estados Unidos sobre una guerra nuclear son estremecedoras, desastrosas.

Se ha vuelto lugar común hablar de una guerra cósmica entre la democracia y la autocracia, lo cual provoca el ridículo fuera de los círculos educados de Occidente. En otras zonas, la gente es capaz de observar los hechos patentes de la historia pasada y presente, y no está tan inmersa en las invenciones doctrinarias como para quedar ciega.

–El canciller alemán Scholz ha descrito la guerra en Ucrania como un intento estratégico de Vladimir Putin por recrear el imperio ruso y afirmó que las relaciones con Moscú se restablecerán cuando el conflicto termine y Rusia haya sido derrotada. ¿Hay evidencia de que Putin esté interesado en revivir el imperio? ¿Y qué ocurre si Rusia no es derrotada en el campo de batalla? De hecho, ¿será que el conflicto de Estados Unidos y la OTAN con Rusia muestra que la guerra fría nunca terminó?

–Scholz de seguro sabe más de lo que dice. Piense uno lo que sea sobre las miras de Rusia en la guerra, fueron explícitas y mucho más estrechas, y ni modo que Scholz, que está bien informado, no lo sepa bien.