Emir Olivares y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Martes 3 de enero de 2023, p. 7

Horas antes de que Norma Lucía Piña Hernández fuera elegida como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que no declararía la guerra a quien resultara designado, por el contrario, aseguró, su gobierno trabajará con el máximo tribunal.

En la mañanera de ayer, el mandatario fue interrogado sobre la inminente elección en la Corte, ante lo que expuso: Hay que esperar lo que decidan libremente los ministros. Y también institucionalmente, porque ni modo que vamos a declararle la guerra al Poder Judicial, institucionalmente el que quede será reconocido, porque somos autónomos, somos independientes y tiene que haber colaboración, porque por encima de todo está el pueblo de México, y adelante .

Puntualizó que en lo que va de su gobierno le ha correspondido enviar cuatro ternas para elegir ministros en la SCJN, en parte para generar una renovación desde dentro de ese tribunal. Cuatro no condicionales, [pero sí] cuatro que defiendan el proyecto de transformación, que no pertenezcan al viejo régimen. ¿Y qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda. No al Presidente, al proyecto, y nos cuesta trabajo.

Criticó la embestida contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa –quien era una de las aspirantes de la presidencia de la SCJN y que desde hace unos días ha sido protagonista de polémica luego de que se señaló presunto plagio en su tesis para obtener la licenciatura en derecho por la UNAM–, pues los opositores, dijo, la consideraban su elegida.