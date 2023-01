Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Martes 3 de enero de 2023, p. 20

Bruselas. El Parlamento Europeo ordenó ayer la apertura urgente de un procedimiento para quitar el fuero a dos eurodiputados por petición de las autoridades judiciales belgas, en el marco del Qatargate, una trama de corrupción que involucra al emirato.

La presidenta del organismo, Roberta Metsola, advirtió que no habrá impunidad y que desde el primer momento la institución ha hecho todo lo posible para ayudar en las investigaciones .

Fuentes anónimas cercanas a la indagatoria dijeron que los legisladores que perderán la inmunidad para ser investigados como parte de los hechos de corrupción con Qatar son el belga Marc Tarabella y el italiano Andrea Cozzolino.

No habrá impunidad. Ninguna , declaró Metsola, quien pidió a todos los servicios y comisiones dar prioridad al proceso de desafuero con la intención de que concluya a más tardar el 13 de febrero.

El abogado de Tarabella, Maxim Toller, dijo que su cliente está a favor de que se le retire la inmunidad. Antes, el eurodiputado italiano afirmó que no tiene nada que ocultar y que cooperará plenamente con la investigación. No hay comentarios de Cozzolino desde el mes pasado, cuando dijo que todavía no era interrogado.

Una tercera diputada, la griega Eva Kaili, fue la primera imputada en el escándalo que involucra a funcionarios cataríes y marroquíes sospechosos de intentar influir en decisiones económicas y políticas de las autoridades europeas a cambio de regalos y dinero.