El reciente fallo de la Corte de beneficiar al gobierno capitalino del opositor Horacio Rodríguez Larreta al transferirle dinero de la coparticipación impositiva que le había asignado ilegalmente Macri a su partidario y que fue girado a las provincias por la actual administración, tuvo un impacto golpista que movilizó al gobierno y a los militantes del oficialista Frente de Todos.

Los descubrimientos recientes llevaron hasta la puerta del gobierno capitalino, y su ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alesandro, lo que provocó un nuevo escándalo, ya que entre otros actos, fue parte del viaje de jueces, fiscales,y empresarios del grupo Clarín, a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, a la mansión de un empresarios británico Joe Lewis, investigado en estos momentos por la apropiación de ese lugar turístico, que no forma parte de las tierras adquiridas por este personaje.

La decisión presidencial de llevar a juicio político a la Corte, es apoyada popularmente; además el presidente Juan Domingo Perón, en 1917 fue el primero que logró remplazar a la Corte, por su apoyo a la llamada década infame de fraudes electorales y los crímenes cometidos en función de las necesidades de la oligarquía pro inglesa.