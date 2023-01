Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 3 de enero de 2023, p. 22

Xalapa, Ver., Las olas rompen en una puerta de metal que es parte del cercado en una casa de descanso; más al norte, unos baños de concreto de lo que fue una palapa para bañistas yacen inclinados en la arena. Y más al sur, una casa está en riesgo de caer porque el golpeteo de las aguas ha socavado sus cimientos.

Todas estas construcciones, o lo que de ellas quedan, se encuentran en Las Barrancas, un pequeño poblado de pescadores del municipio de Alvarado que es engullido por el mar con cada norte que azota el Golfo de México. Según los pobladores, en los 10 años recientes el mar ha avanzado unos 150 metros sobre lo que fue la zona de playas, un carril vehicular y una línea de 20 terrenos de propiedad privada.

Nancy Liseth Ochoa Tello, presidenta de la cooperativa de pescadores Barranqueña del Golfo, exclama: El mar sigue buscando salirse y ya no sabemos qué hacer .

Las Barrancas, junto con las comunidades Mata de Uva y Playa Zapote se encuentran en el sur de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y conforman unos cinco kilómetros de playa. Aunque las tres han sufrido el avance del mar, la peor parte la ha sufrido Las Barrancas.

En el año reciente, 15 viviendas fueron socavadas por la marejada y las familias debieron abandonarlas , relata la mujer, quien ha hecho gestiones ante los gobiernos federal, estatal y municipal, hasta ahora infructuosas, para que se elabore un proyecto de construcción de espigones para detener el mar y recuperar unos metros de playa.

Este pueblo va a desaparecer

Recostado en una hamaca suspendida debajo de una palapa se encuentra Feliciano Ochoa Quevedo, pescador. Cuando los visitantes se acercan, aparta la vista del mar, se incorpora a medias y suelta:

El mar nos está acosando y no sabemos para dónde vayamos a tener que correr. El gobierno no nos quiere ayudar; ya le hemos hablado a muchas personas, y nada, no nos hacen caso .

El hombre, de 79 años de edad, relata que en las décadas de 1980 y 1990 las playas de Las Barrancas estaban entre las más visitadas por los turistas en verano y Semana Santa. Se llenaban de vacacionistas procedentes de las ciudades de México, Puebla, Orizaba, Córdoba y Veracruz para bañarse en el mar, frente a su terreno.

Desde aquí hasta Antón Lizardo era una sola hilera de carros. La gente del pueblo ponía su venta y todos acababan. Vendían pescados, empanadas de minilla. Yo aquí (donde hay una choza de madera y descansa una lancha) tenía un restaurantito y todo lo vendía, pero todo se acabó. Si las autoridades no nos ayudan, este pueblo va a desaparecer , lamenta.

En 2014, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa (preso por desvío de recursos públicos) inauguró la primera de siete escolleras del programa Rescate de Litorales. Las otras seis nunca se construyeron.

En octubre de 2021, habitantes de Las Barrancas se entrevistaron con integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado. La legisladora Gloria Sánchez Hernández se comprometió a dar seguimiento al asunto. Pero sólo envió un oficio a la Secretaría de Marina para pedir un estudio técnico sobre el problema y se desentendió.

Antes de eso, los habitantes de Las Barrancas buscaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. En 2020, el mandatario visitaba una comunidad vecina para grabar un mensaje para su informe. Nancy Ochoa lo convenció de recorrer la zona afectada.

Ustedes lo que necesitan son unos chalecos salvavidas , les soltó el gobernador a bocajarro. La respuesta desilusionó a la mujer.

Feliciano Ochoa no conoce vida fuera de Las Barrancas. Su orgullo es ser pescador, como su padre, y haber formado hijos pescadores. El terreno donde vive tenía mil metros cuadrados y cuando lo adquirió no estaba cerca del mar, sino a 150 metros. El pescador calcula que su terreno ya debe de tener sólo 800 metros; el resto ya está bajo el agua.